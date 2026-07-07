Dall'altro lato dell'arcobaleno, sul lancio parabolico di Lautaro Martinez, c'era lui: Enzo Fernandez, il centrocampista del Chelsea, che col suo colpo di testa in piena area a superare Mostafa Shobeir ha sigillato la remuntada dell'Argentina a spese dell'Egitto nell'incredibile partita di Atlanta, timbrando il passaporto per i quarti di finale. A fine gara, El Musico si è lasciato andare alla gioia più sfrenata: "Sono molto fortunato. Desideravo questo gol da tre anni. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, coloro che sono venuti a fare il tifo per noi e tutti gli argentini che si trovano nel nostro Paese a sostenerci".

Fernandez ha poi messo in risalto la qualità del collettivo di Lionel Scaloni: "Abbiamo un gruppo fenomenale, che non molla mai, con una qualità incredibile. Dovevamo sfruttare gli spazi che ci venivano concessi, e lo abbiamo fatto. Siamo venuti qui per goderci un altro Mondiale e per rappresentare il nostro Paese. Ed è quello che stiamo facendo", ha concluso l'ex River Plate.