Giornata importante in casa Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato sui social tutti i contenuti multimediali per celebrare il ritorno a casa di Stankovic. Tutto fa pensare che non sarà di passaggio e le valutazioni sul mercato dovrebbero tenere conto anche di questo.

Dimarco intanto lascia la Roc Nation, l'agenzia proprio di Stankovic. Cosa sta accadendo? Riflessioni e aggiornamenti nel video pomeridiano sul nostro canale Youtube. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 18:03
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.