Svizzera-Colombia chiude il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Titolarità indiscutibile per Manuel Akanji: il giocatore dell'Inter sarà al centro della difesa di Murat Yakin. L'ex Manchester City aveva già giocato dal primo minuto in tutte le altre partite disputate sin qui dalla Svizzera: Qatar, Bosnia e Canada nel girone B, Algeria ai sedicesimi di finale. Non solo: Akanji non ha saltato nemmeno un minuto, mai tolto dal campo dal suo CT. Calcio d'inizio alle ore 22 quindi per la gara tra la Svizzera e i Cafeteros.

Svizzera-Colombia, le formazioni ufficiali

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Jashari, Rieder; Embolo. Allenatore: Murat Yacin.

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Puerta, Lerma, James Rodriguez, Arias, Suarez, Diaz. Allenatore: Nestor Lorenzo