Con il suo ingresso in campo, ha dato una svolta insperata ad una partita che sembrava maledetta, aiutando l'Argentina a ribaltare l'Egitto e volare ai quarti di finale dei Mondiali. A fine gara, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di TyC Sports per testimoniare tutta la sua emozione: "Stasera è stato tutto molto difficile. Non mi sentivo così da tanto tempo. Essere sul punteggio di 2-0 a poco tempo dalla fine contro un avversario che ci ha dominato è stata un'ulteriore prova del carattere di questa squadra, del sacrificio che ci contraddistingue. Questa squadra non si arrende mai, continuiamo a provarci fino alla fine con tutte le risorse a nostra disposizione. È quello che ci ha detto lo staff tecnico nell'intervallo: dovevamo continuare a cercare e cercare di segnare fino alla fine. Il gol è finalmente arrivato ed è un sollievo, un'emozione fortissima".

Dopodiché, il Toro ha dedicato l'enorme vittoria all'immortale Lionel Messi: "Vederlo correre come fa e migliorarsi come fa è emozionante. Gli ho detto di piangere, perché se lo meritava. Lui è la nostra guida. È la persona che ci aiuta sempre". Infine, elogio allo sforzo del gruppo: "È incredibile. Questa squadra ha continuato a provarci fino alla fine. Dopo aver cercato a lungo il gol, finalmente si è sbloccato. Ci sono tantissime emozioni. Sarà ricordata come una delle partite più belle di questa Nazionale. Per me è stata una partita davvero speciale, rimarrà un ricordo indelebile per me e la mia famiglia", conclude Lautaro.