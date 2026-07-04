È terminata l'avventura di Luca Rossettini sulla panchina della Roma Femminile. Il club giallorosso ha comunicato la separazione con una nota ufficiale, chiudendo un rapporto durato appena una stagione ma impreziosito dalla vittoria di Scudetto e Coppa Italia.

"La Roma comunica che il rapporto con Luca Rossettini è terminato. Il club desidera ringraziare il tecnico per l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso del suo periodo alla guida delle giallorosse, coronati dai successi in campionato e in Coppa Italia, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale", si legge nel comunicato della società.

I dubbi sul futuro hanno portato alla separazione

Nonostante un contratto valido fino al 2027, la Roma ha deciso di esercitare la clausola di risoluzione prevista nell'accordo. Alla base della scelta, secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, ci sarebbero le incertezze manifestate dallo stesso Rossettini, diviso tra motivazioni personali e il desiderio di tornare ad allenare nel calcio maschile. La società avrebbe voluto proseguire insieme all'allenatore del terzo Scudetto della propria storia, ma l'assenza di una decisione definitiva sul futuro ha spinto il club a voltare pagina per programmare senza ulteriori attese la prossima stagione.

Piovani in pole per la panchina

La principale candidatura per raccogliere l'eredità di Rossettini è quella di Gianpiero Piovani, reduce dall'esperienza biennale sulla panchina dell'Inter Femminile e attualmente libero. L'accordo sarebbe ormai vicino e potrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni. Piovani porta con sé una lunga esperienza nel calcio femminile, maturata anche alla guida di Brescia e Sassuolo, e rappresenta un profilo considerato affidabile per proseguire il percorso vincente della Roma. Nel frattempo si muovono anche le altre big della Serie A Femminile: la Juventus ha già ufficializzato Guerrero, mentre l'Inter ha affidato la panchina a Davide Sassarini, arrivato dal Napoli, dove è stato sostituito dall'ex tecnico giallorosso Alessandro Spugna.