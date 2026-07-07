È Daniele Orsato il nuovo responsabile della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale incaricata delle designazioni per i campionati di Serie A e Serie B. La nomina è stata ufficializzata al termine della riunione del Comitato Nazionale dell'AIA, che ha definito il nuovo organigramma tecnico in vista della stagione 2026/27.

Nuova esperienza dopo la CAN C

Per l'ex arbitro internazionale si tratta di un nuovo importante incarico dopo l'esperienza alla guida della CAN C. Orsato prosegue così il proprio percorso ai vertici dell'arbitraggio italiano, mettendo a disposizione l'esperienza maturata in una carriera che lo ha visto dirigere alcune delle più prestigiose competizioni internazionali.

Ad affiancarlo nella nuova Commissione ci saranno Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, che completeranno il gruppo chiamato a gestire le designazioni arbitrali dei due principali campionati professionistici italiani.

Al suo posto in Can C è stato designato Nicola Ayroldi, Paolo Dondarini prende invece il posto di Stefano Braschi in D.