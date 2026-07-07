Se Messi non è riuscito a trattenere l'emozione dopo Argentina-Egitto, scoppiando in lacrime dopo il triplice fischio, poco diversamente è andata l'intervista post-gara di Lionel Scaloni. Il commissario tecnico albiceleste è arrivato visibilmente commosso davanti alle telecamere, salutando nel giro di pochi secondi il giornalista di fronte a lui.

Anche il giornalista argentino di TyC Sports era particolarmente coinvolto dal punto di vista emotivo. Ha iniziato chiedendo: "Non mi viene niente da chiederti, quindi, come stai?" Scaloni, esausto dopo la rimonta dei suoi, ha risposto: "Come sto? Non riesco a guardarti, mi spiace. Sono molto emozionato. Che gruppo di giocatori!" Poi, l'ex Lazio e Atalanta si è congedato in fretta e furia: "Solo questo, ora me ne devo andare...", ha detto mentre abbandonava l'intervista.

Sedutosi poi in conferenza stampa, Scaloni ha aggiunto: "Questo è il calcio. Se non avessimo avuto quello che abbiamo avuto oggi, saremmo stati eliminati. Siamo tutti molto emozionati. Questi ragazzi non smettono mai di spingere in avanti, la frase che dice che questa squadra non abbandonerà mai la sua gente è da prendere alla lettera". Adesso, l'Argentina sogna il back-to-back, in attesa di scoprire la sua avversaria ai quarti.