Uno che di assist ne ha fatti e concretizzati tanti quando si cimentava sui parquet della Serie A di pallacanestro e della NBA che resta ammaliato da un assist visto su un campo da calcio. Manuel Ginobili, grandissimo campione di basket, originario di Bahia Blanca come Lautaro Martinez, è andato letteralmente in brodo di giuggiole per quella palla visionaria che il suo concittadino ha lanciato nell'area dell'Egitto a imbeccare Enzo Fernandez che con un gran cabezazo ha firmato il pazzo 3-2 dell'Argentina nell'ottavo di finale di Atlanta.

E sul proprio profilo X, l'ex giocatore della Virtus Bologna, della Viola Reggio Calabria e dei San Antonio Spurs esalta il numero del Toro: "Non posso credere all'assist perfetto che ha tirato Lautaro!! Che bellezza!! Che modo di urlare LPM!!", le parole estasiate di Manu.