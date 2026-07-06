Thomas Berenbruch è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del vivaio dell'Inter. Non a caso crescono le squadre interessate a inserirlo in rosa per la prossima stagione. Secondo SampNews24, il giocatore classe 2005 sarebbe sul taccuino della dirigenza della Sampdoria per la sessione di mercato appena iniziata.

Il Cagliari fatica a trovare l'accordo con l'Inter e le squadre interessate aumentano. La Sampdoria penserebbe a Berenbruch per sostituire Matteo Ricci, che negli scorsi giorni si è svincolato. Ci sarebbe grande concorrenza a centrocampo, ma da tempo il club segue il giocatore. Non a caso, anche nel mercato di gennaio, la Samp aveva pensato al giocatore nerazzurro, poi rimasto nell'Inter U23, a disposizione di Stefano Vecchi. Possibili sviluppi in arrivo, dunque, nei prossimi giorni.