Non ci sarà bisogno di un certificato medico per sabato, quando l'Union Saint-Gilloise affonterà in amichevole l'Aarhus, così come non è servito per saltare la partita contro la Steaua di Bucarest lo scorso weekend. Anan Khalaili e il suo club sanno benissimo che in questa fase non ha senso rischiare infortuni, nel pieno di una trattativa con l'Inter. Anzi, l'esterno spera addirittura che entro sabato i club trovino un accordo per non dover neanche saltare la prossima amichevole, in quanto già nerazzurro. Un'eventualità che farebbe felici anche i belgi, che già si stanno fregando le mani all'idea di incassare una cifra molto alta per la cessione dell'israeliano. Tutto in discesa, ma ancora non è tempo per vedere la fumata bianca.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, tra Inter e Khalaili c'è da giorni una totale intesa per quanto riguarda il contratto: quinquennale da circa 1,7 milioni di euro a stagione. Anche la distanza economica tra richiesta e offerta si è ridotta, pur rimanendo. In Viale della Liberazione non vorrebbero sfondare il muro dei 25 milioni di euro, a Bruxelles invece si cerca di ottenere il massimo da questa operazione finanziaria. Distanza che comunque è destinata a essere cancellata nei prossimi giorni.