Primo esame di interismo superato a pieni voti. Aleksandar Stankovic, in un video pubblicato dai canali social del club nerazzurro, viene interrogato sui numeri dei campioni che hanno fatto la storia dell'Inter; per il figlio di Deki, percorso netto e tanti complimenti.

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 18:28
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.