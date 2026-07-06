Nei sedicesimi di finale l'Argentina ha avuto la meglio su Capo Verde soltanto ai supplementari, soffrendo non poco contro Vozinha e compagni. Scaloni valuta quindi di cambiare i propri undici di partenza per la partita di domani contro l'Egitto, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. A rischio anche Lautaro Martinez, come riporta TyC Sports.

Non solo Lautaro: chi altro rischia il posto

Lautaro Martinez o Julian Alvarez? Probabilmente è questo il ballottaggio più interessante per quanto riguarda la Seleccion. Già nel 2022 Alvarez aveva scalzato il Toro a competizione in corso, con Lautaro che non era al top fisicamente per un problema alla caviglia. Questa volta è il giocatore dell'Atletico Madrid a essere arrivato acciaccato alla rassegna iridata. Ora che il guaio fisico dovrebbe essere alle spalle, il CT potrebbe preferirlo al capitano dell'Inter. I dubbi verranno chiarti comunque nel corso dell'ultimo allenamento di oggi.

Oltre al dilemma per chi occuperà lo spazio al fianco di Messi, Scaloni valuta anche a chi affidare l'out di sinistra in difesa. Anche qui un rientro potrebbe portare a un cambio della guardia, con Tagliafico, ormai al top della condizione, favorito su Facundo Medina. A centrocampo, invece, sono in tre a giocarsi la titolarità. Almada, non brillante nelle prime quattro partite del Mondiale, potrebbe far spazio a uno tra Paredes e Nico Gonzalez. Caratteristiche diverse tra loro, la scelta molto probabilmente sarà dettata dalle scelte tattiche di Scaloni.