Stamattina l'Inter ha annunciato la nomina di David Sassarini come nuovo allenatore di Inter Women. E come prassi, dopo la comunicazione ufficiale, ecco le sue prime parole da tesserato nerazzurro attraverso il sito del club:

Quali sono le emozioni che prova in questo momento?

"Una bellissima sensazione. Già entrare qui (nella sala dei trofei, ndr) è una sensazione meravigliosa. Ti gratifica, ma è solo l'inizio di un percorso".

Cosa l'ha convinta a sposare il progetto Inter Women?

"La grande professionalità che ho trovato, la grande ambizione. Un connubio con la società nelle ambizioni che vogliamo perseguire. Ci sono grandi motivazioni".

Quali sono gli elementi fondamentali per perseguire un percorso di alto livello?

"Innanzitutto la passione, che porta al lavoro. L'emozione quotidiana nel farlo. La perseveranza porta all'attenzione nei dettagli, nei particolari. Tutto porta a risultati importanti. Ma tutto inizia dalla passione".

Quali idee proterà in questa avventura?

"L'idea di vedere una squadra protagonista, che vuole determinare la partita, provare a giocare anche sbagliando, ma che sia protagonista ovunque. Che abbia nel DNA la voglia di provare a vincere ogni gara".

Sarà una stagione impegnativa, come se l'aspetta?

"Entusiasmante. Quando puoi giocare più partite è bello, gratificante, stimolante per tutto il gruppo, lo staff, l'entourage. Già vedere la pianificazione della preparazione, le amichevoli, la possibilità di giocare all'estero, ti dà grande stimolo per una stagione che sarà lunga, bella, entusiasmante e di passione".

Ha un messaggio per i tifosi?

"Noi daremo tutto, chiedo di starci vicino come sempre. Questo è un popolo meraviglioso. Quando ho scelto di venire qui c'era anche l'idea di essere all'Inter e so che ci staranno vicini come hanno sempre fatto".