Come previsto in agenda, sono stati ufficializzati i gironi per la seconda edizione della Serie A Women’s Cup. Si tratta di un torneo che fa da antipasto al campionato di Serie A Femminile, che vede le 12 iscritte sfidarsi partendo proprio dai gironi fino a raggiungere la finale. L'Inter Women, affidata a David Sassarini, è stata inserita nel gruppo con Parma Women, Lazio e Napoli Women, con il via nel weekend tra 22 e 23 agosto.
Dopo la fase a gironi, accederanno alle semifinali le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda. Rispetto alla scorsa edizione la novità è che le semifinali si svolgeranno in gara unica, con una delle due squadre che godrà del beneficio del fattore campo assegnato tramite sorteggio. La finale si giocherà invece in campo neutro nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre.
LE DATE - SERIE A WOMEN’S CUP
FASE A GIRONI - via il 22 agosto
SEMIFINALI - 12-13 settembre
FINALE - 19-20 settembre (data, orario e sede da definire)
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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