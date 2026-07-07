In attesa di scendere in campo questa sera nell'ottavo di finale tra Svizzera e Colombia, Manuel Akanji ha ricevuto una buona notizia dal suo Paese: la città di Winterthur ha infatti approvato il suo progetto immobiliare da 8 milioni di franchi, circa 9 milioni di euro; manca solo il permesso di costruire. Già a gennaio Akanji aveva annunciato di voler investire nella sua città natale e di avere in programma la costruzione di un complesso residenziale a Winterthur-Seen. L'inizio dei lavori è ormai imminente, come riportato dal quotidiano Landbote, e la consegna avverrà non prima della fine del 2027.
Un progetto su base familiare
È prevista la costruzione di un condominio con 28 appartamenti in affitto in Tösstalstrasse. Sul sito sorgeva il ristorante Freieck, attivo da 45 anni, che i proprietari hanno chiuso nel dicembre 2024. L'immobile è stato venduto alla famiglia Akanji per 3,9 milioni di franchi svizzeri (4,2 milioni di euro). Il progetto di costruzione è sostenuto dalla società del padre di Akanji, Abimbola. La stella dell'Inter è presidente del consiglio di amministrazione della società, e anche sua moglie Melanie fa parte del consiglio. Il multimilionario sta investendo parte della sua fortuna in patria. La rivista economica "Bilanz" stima il suo patrimonio netto tra i 20 e i 50 milioni di franchi svizzeri.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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