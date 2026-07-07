Nikola Jurcevic non è preoccupato per il futuro della Nazionale croata, nonostante l'eliminazione dolorosa da questo Mondiale a opera del Portogallo, in una partita in cui il vento ha girato decisamente nel verso contrario. Secondo l'ex attaccante, oggi allenatore, intervistato da Vecernji, la nuova generazione di croati sarà all'altezza di quella che per motivi di età non parteciperà ai prossimi tornei internazionali, a partire da Petar Sucic: "Possiamo essere ottimisti se consideriamo come siamo riusciti a mantenere il Portogallo in una posizione subordinata. Non c'è dubbio che Sucic sia il vero futuro, un interditore, un assistman, un goleador... Entra a far parte del gruppo dei nostri migliori giocatori. Insieme a Martin Baturina o Mateo Kovacic, che ha dimostrato di poter diventare il leader di una generazione. C'è anche Josko Gvardiol. Continueremo ad avere ragione".