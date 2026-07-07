L'Inter lavora sodo per tappare la falla sulla corsia di destra e il nome è sempre quello di Khalaili. Stones e Brozovic accostati ai nerazzurri, che però hanno altre idee.

Intanto gli Stati Uniti vengono asfaltati dal Belgio nonostante in campo ci fosse Balogun dopo la mastodontica polemica sulla sua squalifica: bene così, ma la porcata rimane.