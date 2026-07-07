Una voce istituzionale arriva a chiedere lumi alla squadra di 'Calciomercato - L'Originale' sul calciomercato dell'Inter. È quella del governatore del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, spettatore dell'odierna puntata svoltasi a Pordenone, che preso il microfono ha espresso le sue preoccupazioni anche se col sorriso: "Ci mancano due difensori centrali, visto che sono andati via Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Poi secondo me quattro attaccanti per fare due competizioni non sono sufficienti. Confido comunque in Beppe Marotta. Il mio cuore è nerazzurro, però la mia seconda squadra è l'Udinese; e venendo da Trieste non è semplice...".