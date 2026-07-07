Nel corrso di un'intervista sul canale online di SportiumFUN, l'ex attaccante, anche dell'Inter, Christian Vieri è stato stuzzicato su Pio Esposito, che per molti potrebbe ripercorrere le sue orme a livello professionistico. Bobo, davanti a richiesta, preferisce non dare consigli e si limita a una sola constatazione: "Cosa gli direi? Consigli non ne do, ognuno deve fare di testa sua, chi sono io per dare consigli? Mi limito a dire che ognuno sa quello che deve fare. Se lui vuole diventare forte forte, all'Inter può farlo. Dipende da lui, da quanta voglia ha e da quanta fatica vuole fare, è tutto lì".