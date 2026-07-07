Nel corrso di un'intervista sul canale online di SportiumFUN, l'ex attaccante, anche dell'Inter, Christian Vieri è stato stuzzicato su Pio Esposito, che per molti potrebbe ripercorrere le sue orme a livello professionistico. Bobo, davanti a richiesta, preferisce non dare consigli e si limita a una sola constatazione: "Cosa gli direi? Consigli non ne do, ognuno deve fare di testa sua, chi sono io per dare consigli? Mi limito a dire che ognuno sa quello che deve fare. Se lui vuole diventare forte forte, all'Inter può farlo. Dipende da lui, da quanta voglia ha e da quanta fatica vuole fare, è tutto lì".
Sezione: News / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 10:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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autore
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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