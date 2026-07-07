Samir Handanovic ha salutato ieri ufficialmente l'Inter tramite un post su Instagram. Ha ringraziato tutti, a seguito dei quattordici anni vissuti in nerazzurro, di cui undici da calciatore, uno da osservatore e due da allenatore. Ha descritto l'ambiente Inter come una famiglia e si è detto "pronto ad aprire una nuova pagina con entusiasmo, salutando il mondo nerazzurro con affetto, orgoglio e riconoscenza".

Ora è il tempo delle ipotesi, per l'ex portiere sloveno. Secondo Tuttosport, dopo aver allenato l'Inter Under 17, è pronto per iniziare un percorso da allenatore in prima squadra, in Italia o all'estero. In quale squadra, non è ancora dato sapersi...