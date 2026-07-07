Un momento che tanti tifosi dell'Inter aspettavano di vedere da tempo. Aleksandar Stanković nella sala trofei dell'Inter con la maglia nerazzurra. Detto fatto, il sogno è diventato realtà. L'Inter ha pubblicato un video sui social che immortala il figlio d'arte vestito di nerazzurro con quei colori indossati da sempre (anche al Club Brugge).

Un attimo ed è pronto pic.twitter.com/i3cmLg2fwT — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 7, 2026

Giornata social

Il suo ritorno era già stato ufficializzato un mese fa, ma il club nerazzurro in giornata ha anche pubblicato un contenuto multimediale per celebrare il suo "acquisto". Il 25 giugno scorso lo stesso giocatore, accompagnato dal fratello Filip, si era recato in sede per sottoporsi al classico shooting fotografico e alla creazione di contenuti divulgati in giornata.