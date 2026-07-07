Le dichiarazioni rese da Marco Ferdico, ex leader della Curva Nord oggi in carcere e che ha scelto di collaborare con gli inquirenti, potrebbero costare a Federico Dimarco un'indagine da parte della giustizia sportiva, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport.

"La deposizione di Ferdico - si legge -. dovrebbe comportare l’apertura di un fascicolo su Dimarco non coinvolto nella prima inchiesta del procuratore Chiné che aveva visto sanzionati - tra gli altri - oltre a Calhanoglu pure Inzaghi e il vicepresidente Zanetti (mentre l’ex milanista Calabria, che non ha patteggiato, è stato sanzionato con un’ammenda di 30.000 euro e diffida). La posizione del turco è “borderline”: all’epoca aveva ammesso che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza di evitare di avere qualsiasi contatto con gli ultras, avrebbe avuto, invece, qualche incontro con i capi della Nord, giustificandolo con la volontà di ricambiare la solidarietà ricevuta dopo il terremoto del 2023 in Turchia. Però aveva negato di essere mai uscito a cena con Ferdico e Bellocco. Invece ora Ferdico ha rivelato che Calhanoglu gli ha addirittura pagato un viaggio in Germania per gustarsi la partita degli Europei tra Olanda e Turchia...".