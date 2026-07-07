Stretta finale sul fronte Anan Khalaili per l'Inter, che è tranquilla per il semplice fatto di avere l'ampia disponibilità del giocatore. Il quale ha già comunicato all'Union Saint-Gilloise di voler vestire la maglia nerazzurra. Secondo Sportmediaset, l'inserimento, o presunto tale del Como ha semplicemente spaventato per poco, la strada è tracciata e non resta che trovare l'intesa finale con il club belga, passando dai 22 milioni offerti a 25 milioni, non certo ai 30 milioni chiesti inizialmente.

Più in salita invece la strada che dovrebbe portare a Trevoh Chalobah, perché oltre alla concorrenza del Como il vero problema è la richiesta del Chelsea, difficile da soddisfare per entrambe le società italiane: 35 milioni di euro. L'Inter, che anche in questo caso ha il sì del giocatore, non vuole spingersi oltre i 30 milioni bonus compresi.