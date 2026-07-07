Stamattina a Civitanova è scomparso Beniamino Di Giacomo. Aveva 91 anni. Soprannominato Gegè, ha legato la sua carriera calcistica alla maglia dell'Inter, che ha iniziato a vestire nel 1962 su richiesta di Helenio Herrera. Con i nerazzurri vinse lo scudetto nel 1963 e la Coppa dei Campioni nel 1964, completando la sua avventura a Milano con 13 gol (11 nella prima stagione, quella del Tricolore) in 37 partite giocate tra Italia ed Europa. Di Giacomo era il punto di riferimento offensivo intorno al quale ruotavano campioni del calibro di Sandro Mazzola, Luis Suarez, Mario Corso e Jair.

Dopo l’ottima stagione 1962/1963, però, lo spazio per il centravanti portorecanatese andò scemando nell’annata successiva, con appena 10 presenza ma l'enorme gioia di sollevare al cielo la Coppa dei Campioni. La carriera di Gegè andò avanti ancora per un decennio, periodo in cui vestì anche la maglia del Mantova e inflisse proprio all'Inter una storica delusione: firmò la rete che diede lo Scudetto alla Juventus all'ultima giornata di campionato nel 1967, nell'azione che tutti ricordano per l'errore di Giuliano Sarti.