Reale o presunto che sia, l'inserimento del Como nell'affare per Anan Khalaili ha trovato ampio spazio sulle pagine dei giornali o dei siti. In base alla versione semi-ufficiale sarebbe solo una mossa strategica dell'Union Saint-Gilloise per alzare la posta in palio e strappare una cifra più alta all'Inter. Il Corriere della Sera si limita a sostenere che proseguono i dispetti tra nerazzurri e lariani e il tentativo dei secondi per l'esterno israeliano è solo l'ultimo episodio di questa saga.

Resta il fatto che il diretto interessato vuole solo l'Inter, ma questo non basta perché per accontentarlo in Viale della Liberazione dovranno migliorare l'offerta da 20 milioni di euro già presentata.