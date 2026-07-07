Una recinzione attorno al parco dei Capitani, all'ombra dello stadio San Siro, apparsa nei giorni scorsi mentre iniziava la demolizione della biglietteria Sud. Solo un cartello, "chiusura per motivi di sicurezza". A spiegare il perché arrivano i dati delle analisi effettuate nell'area nell'ambito della bonifica avviata dal Comune di Milano. Nei campioni prelevati nella seconda metà di aprile - spiega ARPA Lombardia - sono stati trovati idrocarburi pesanti e ipa, sostanze cancerogene frutto della combustione. Pericolose in caso di ingestione o contatto con la pelle.

Analisi commissionate dai club proprietari dell'area

L'area verde è stata realizzata dopo la costruzione della metro 5, lì dove un tempo c'era il palazzetto dello sport distrutto dalla nevicata del 1985. All'epoca dei lavori, nel 2015, le analisi non avevano riscontrato contaminanti oltre i limiti di sicurezza. Con il rogito dello scorso novembre - contro il quale si attendono gli esiti dei ricorsi al Tar da parte dei comitati - l'area è diventata di proprietà di Milan e Inter che hanno commissionato le analisi. Qui nascerà il nuovo stadio voluto dai due club, dopo lo spostamento del tunnel Patroclo che corre al di sotto del parco.