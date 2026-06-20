Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese del Sassuolo, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Focus argomentativo l'addio di Carnevali: "Se da questo punto di vista siamo dispiaciuti per la sua partenza, allo stesso tempo sono contento per lui perché è arrivato in un grande club come la Juventus". E il giocatore dei neroverdi non ha dubbi sul miglioramento dirigenziale della Juventus: "Sì, perché conosce il calcio e sa come muoversi: è molto bravo. Lotteranno per lo Scudetto, farà benissimo anche a Torino".