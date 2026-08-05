A margine del test amichevole tra Juve e Inter, vinto dai bianconeri grazie a un grande gol di Edon Zhegrova, Jeremie Boga si è soffermato ai microfoni dei cronisti rispondendo anche a una domanda sulle ambizioni della squadra in vista della prossima stagione: "In Serie A, lo abbiamo visto anche negli ultimi anni, ci sono molte squadre forti: può cambiare tutto, ma l'Inter rimane favorita perché è campione d'Italia. Noi dobbiamo raggiungere gli obiettivi che abbiamo fallito l'anno scorso. Guardiamo il più in alto possibile, poi vedremo cosa succederà".