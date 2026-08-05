A margine del test amichevole tra Juve e Inter, vinto dai bianconeri grazie a un grande gol di Edon Zhegrova, Jeremie Boga si è soffermato ai microfoni dei cronisti rispondendo anche a una domanda sulle ambizioni della squadra in vista della prossima stagione: "In Serie A, lo abbiamo visto anche negli ultimi anni, ci sono molte squadre forti: può cambiare tutto, ma l'Inter rimane favorita perché è campione d'Italia. Noi dobbiamo raggiungere gli obiettivi che abbiamo fallito l'anno scorso. Guardiamo il più in alto possibile, poi vedremo cosa succederà". 

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 20:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.