Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, si accoda al giudizio di Gasperini sulla fine del calciomercato quando il campionato è già cominciato. Di seguito l'opinione dell'allenatore del club ligure: "Gasperini l'ha ripetuto oggi per la centesima volta, ma sembra un problema che nessuno vuole risolvere. Il mercato che finisce dopo l’inizio del campionato è un abominio, è una roba stupida, sbagliata, che non capisco a chi possa piacere e non capisco chi possa essere d’accordo con questo tipo di tempistiche. Tanto se chiudesse il 15 agosto, chi vuole fare l'operazione alla fine la fa comunque, mentre così è una roba che devasta tutti. Non credo ci sia una persona al mondo che sia contenta perché il mercato finisce dopo la seconda di campionato, quindi questo è un abominio burocratico che non riuscirò mai a capire come tante altre cose che, non solo in Italia, appartengono un po’ a tutto il mondo", le parole raccolte da Tuttojuve.com.