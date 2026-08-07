In un'intervista rilasciata a La Stampa, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della situazione societaria con una cessione che è sempre sullo sfondo: "Qualcosa c’è, ma non ho ricevuto offerte vere e proprie che sono vincolanti. Diciamo che c’è tanto possesso palla, ma ancora nessun tiro in porta. Lo ribadisco: se c’è qualcuno più bravo e ricco di me, sarò il suo primo tifoso se dovesse arrivare". Ancora Cairo: "Io voglio fare la mia migliore stagione – spiega il presidente – poi dopodiché magari vendo, per cui voglio che ci sia un ricordo bello".