Giornata di amichevoli per tante squadre di Serie A. Oltre a Inter-Juventus, in campo anche Milan e Roma. Il Milan ha perso 3-0 contro il Chelsea, mentre la Roma è caduta, con lo stesso risultato, contro il Brighton. Ecco i marcatori delle due gare.

Doppio 3-0: Milan e Roma KO

Alle 14 il Milan scendeva in campo a Giacarta contro il Chelsea. Partita difficile per i rossoneri, che sono caduti a cavallo dell'intervallo. Allo scadere della prima frazione l'ha sbloccata Joao Pedro, che ha replicato al primo minuto del secondo tempo. A chiudere i conti, al 51', Moises Caicedo. Come se non bastasse, i Blues hanno colpito tre pali. Per il Milan, invece, zero tiri verso la porta difesa da Robert Sanchez.

La Roma ha perso 3-0 contro il Brighton. A segno Rutter al 29' e doppietta dello svedese Ayari, già protagonista di un ottimo Mondiale, al 40' e al 49'. A bordocampo Gasperini è apparso parecchio irritato con i suoi difensori, al punto di cambiare tutto il reparto dopo il terzo gol subito. In ogni caso anche la Roma ha perso meritatamente contro gli inglesi.

Oggi in campo altre nove squadre

Ha già giocato, e perso, il Sassuolo. I neroverdi sono stati sconfitti dall'Augsburg per 3-2, facendosi rimontare dopo aver trovato due gol di vantaggio con Pinamonti e Volpato. Il Bologna è invece impegnato in questo momento contro il Pisa, nella gara iniziata alle 17, così come l'Atalanta contro lo Schalke 04. Alle 18.30 toccherà poi al Venezia, contro i francesi del Brest. Stasera in campo l'Udinese in un triangolare con Nottinhgam Forest e Barcellona, mentre il Napoli sfiderà il Celta Vigo. Per il Genoa test contro il Deportivo, il Torino giocherà contro l'Avellino, il Cagliari ospiterà il Nizza.