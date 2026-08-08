Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, facendo un bilancio delle due partite che i rossoneri hanno giocato contro Inter e Chelsea: "Sapevamo che avremmo sofferto un po’, ma vogliamo proporre questo tipo di sfida ai nostri giocatori. Loro sanno come difendere di squadra, giocare in uno contro uno e pressare alto. Contro squadre come il Chelsea non presseremo mai in questo modo, ma siamo qui per prepararci a vincere la prima partita ufficiale della stagione e dare fiducia ai calciatori. Avevamo anche tanti giovani in squadra".