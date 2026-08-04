Terribile prestazione per il Genoa nell'ultima amichevole in Inghilterra della mini-tournée estiva d'oltremanica. Il Grifone ha perso 10-1 in un'amichevole contro il Bournemouth, con la partita da quattro tempi da 30 minuti che ha visto i britannici dominare in lungo e in largo. Le Cherries hanno vinto in tutti e quattro i tempi giocati: 1-0, 3-1, 3-0 e 1-0, questo il tabellino della gara.

Particolarmente ispirato Justin Kluivert, autore di una tripletta, mentre due reti per Alex Scott e Michael Gonzalez. A segno anche Truffert, Jebbison, Brooks e Unal per gli uomini di Rose, mentre il gol della bandiera del Genoa porta la firma di Ellertsson. A meno di 20 giorni dall'inizio del campionato, il risultato di oggi non può far altro che preoccupare De Rossi. Vedremo se il mercato verrà in suo sostegno nei prossimi giorni.