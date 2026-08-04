Terribile prestazione per il Genoa nell'ultima amichevole in Inghilterra della mini-tournée estiva d'oltremanica. Il Grifone ha perso 10-1 in un'amichevole contro il Bournemouth, con la partita da quattro tempi da 30 minuti che ha visto i britannici dominare in lungo e in largo. Le Cherries hanno vinto in tutti e quattro i tempi giocati: 1-0, 3-1, 3-0 e 1-0, questo il tabellino della gara.

Particolarmente ispirato Justin Kluivert, autore di una tripletta, mentre due reti per Alex Scott e Michael Gonzalez. A segno anche Truffert, Jebbison, Brooks e Unal per gli uomini di Rose, mentre il gol della bandiera del Genoa porta la firma di Ellertsson. A meno di 20 giorni dall'inizio del campionato, il risultato di oggi non può far altro che preoccupare De Rossi. Vedremo se il mercato verrà in suo sostegno nei prossimi giorni.

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 04 agosto 2026 alle 20:24
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.