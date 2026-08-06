Sam Beukema, difensore del Napoli, ha fatto il punto della situazione in casa partenopea a Radio Kiss Kiss: "Champions? È il torneo più grande d'Europa e forse del mondo per un club. A marzo vogliamo essere ancora in Champions League. Daremo il massimo anche in Coppa Italia e in Serie A".

I tifosi? "Sentiamo sempre il loro sostegno, anche quando sono lontani. Non vediamo l'ora di rivederli allo stadio", prima di chiudere con l'obiettivo stagionale: "Mi mancano ancora trofei importanti come lo Scudetto. Vogliamo arrivare il più in alto possibile".