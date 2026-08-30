La Lazio fa due su due e piega il Genoa nuovamente di misura e nuovamente con la rete decisiva di Davide Frattesi. L'ex Inter concede il bis dopo la trasferta contro il Bologna alla prima giornata sfruttando una papera del portiere genoano Bijlow e regala altri tre punti e la testa della classifica ai biancocelesti. Esordio - da subentrato - per un altro ex interista, ovvero Andrea Pinamonti, andato vicino alla rete in prossimità della fine dell'incontro. Con questo successo, i laziali agganciano in testa alla classifica Inter, Milan e Juventus.