Hakan Calhanoglu è stato inserito nei migliori centrocampisti della scorsa stagione di Serie A con Modric e McTominay. Il centrocampista dei nerazzurri ha parlato così sul palco. Concentrazione sull'inizio di stagione davvero ottimo con due reti in altrettante partite: "Diventare bomber è molto difficile per me, ci deve pensare Lautaro. A me piace tirare da fuori area, il segreto è lavorare in silenzio. L'obiettivo è difendere lo Scudetto e fare meglio in Champions, sicuramente", ha detto il turco.