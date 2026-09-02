Habitué del 'Gran Gala del Calcio', Lautaro Martinez parla così dal palco del Teatro alla Scala dopo aver ricevuto il premio per la categoria dei migliori attaccanti della Serie A 2025-26: "Prima di tutto voglio ringraziare i colleghi che mi hanno votato, per me è un onore - ha esordito il capitano dell'Inter -. Era difficile vincere dopo quella stagione, ma quello che conta è la mentalità, la voglia di raggiungere i traguardi di squadra. Questa è la cosa più importante. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. La forza del gruppo è la cosa più importante per raggiungere gli obiettivi. Rimarco sempre l'importanza dello spogliatoio".

Cosa ti porti dietro dal Mondiale? Avresti voluto giocare la finale...

"Sicuramente avrei voluto giocare, ma l'Argentina è piena di campioni e rispetto le scelte del mister. Io mi sono preparato nel migliore dei modi, credo di aver fatto un ottimo Mondiale. Sarebbe stata una rivincita personale rispetto a quello che è successo in Qatar, dove ero arrivato in un modo che non volevo. Mi ero preparato mentalmente perché ci sono tante voci in giro. Accetto le critiche se fatte con rispetto; ma se non c'è rispetto, non le accetto. Ci tenevo a dirlo, io sono sempre sincero".