Federico Dimarco vince il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A. C'è grande emozione sul palco per Dimash: "E' incredibile essere qui alla Scala. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno votato per ricevere questo premio. Si cerca ogni anno di aggiungere qualcosa, cercherò di mettere nelle giuste condizioni i nostri attaccanti per segnare. Tutto il mio percorso è stato pieno di alti e bassi. Alcune volte più bassi che alti. La mia forza è stata uscire dalle delusioni, che sono state tante. Sognavo sin da bambino di vestire la maglia dell'Inter, l'ho realizzato ed è sempre un onore".