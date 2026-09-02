In occasione del Gran Galà del Calcio, il presidente Ezio Simonelli ha parlato ai giornalisti presenti del livello del campionato di Serie A: "Per ora il campionato è avvincente e promette molto bene. Le prime si stanno confermando, qualcuno sta andando oltre le aspettative, credo che sarà un campionato avvincente fino in fondo, con tre squadre che possono giocarsi la vetta".

Qual è il suo augurio agli arbitri?

"Mi sta piacendo molto questo metodo: il gioco è più veloce e c'è più spettacolo. La gente si diverte di più. Gli errori fanno parte del gioco, li fanno tutti. Vi volevo dare anche una novità: con questo caldo anomalo abbiamo deciso di ampliare i cooling break.