Alessandro Bastoni sale sul palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione del 'Gran Galà del Calcio 2025-26, per ritirare il premio di miglior difensore della scorsa Serie A assieme a Manuel Akanji, Federico Dimarco e Marco Palestra. "Non è stata una stagione facile perché l'abbiamo iniziata con un allenatore nuovo. Nessuno si aspettava, compresi noi, di vincere subito due titoli. Abbiamo avuto un supporto incredibile da tutti, non è stato facile. Siamo molto orgogliosi di quanto fatto, pra vogliamo ripeterci come non ci è mai successo prima", ha detto l'interista.

Hai deciso di restare in Italia, nonostante quanto si è detto e scritto su di te dopo quella simulazione nel derby d'Italia.

"E' un discorso ampio, specialmente sui social sono tutti bravi a criticare e a giudicare. Io ho sentito Chiellini dopo quanto successo nel derby d'Italia, io l'ho sempre preso come grande punto di riferimento. Con le sue parole mi ha aiutato superare quel momento".