Federico Dimarco ha parlato anche dal palco del Gran Galà del Calcio, soffermandosi sulla passata stagione, che ha visto l'esterno dei nerazzurri fare un'annata super con 18 assist: "E' stata una stagione incredibile a livello personale e di squadra. Per come era finita quella prima, è stata un'annata incredibile e sono orgoglioso", le sue parole dal palco. Anche Manuel Akanji, premiato sul palco tra i migliori difensori dell'annata passata, ha detto: "E' stata una bella stagione, abbiamo vinto due titoli. Proviamo a fare meglio in Champions quest'anno".