Seconda sconfitta consecutiva per il Monza di Ivan Juric, che perde in casa 2-3 contro l'Udinese. Bianconeri che passano in vantaggio grazie alla rete di piotrowski, poi al 37' Colpani trova la via del pari. Il finale di primo tempo è interamente di marca ospite e la truppa di Runjaic trova due reti tra il 45' e il 48' del primo tempo: Kamara ed Ekkelenkamp danno una mazzata definitiva alla partita. Nella ripresa ancora a segno Varela (63'), ma i biancorossi non riescono a recuperare il risultato.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 20:25
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione