Serata da sogno per il Como di Fabregas, che sbanca il Maradona 2-1 e batte il Napoli con una grande prestazione. Nel primo tempo ottima prestazione dei lariani, che l'hanno sbloccata al 17' con il gol di Baturina. I partenopei hanno reagito con Hojlund alla mezz'ora, con un bel sinistro da fuori area del danese che non ha lasciato scampo a Butez.

Solo quattro minuti più tardi il nuovo vantaggio del Como: errore grossolano in construzione del Napoli e il solito Douvikas ha realizzato l'1-2. Nel finale i lariani si sono arroccati in difesa, cercando di difendere i tre punti. Missione compiuta, perché il momentaneo pareggio nella recupero del secondo tempo di Lobotka è stato annullato per fuorigioco di Lucca. Il Como sale a quota 4, superando il Napoli fermo a 3. Settimana prossima sarà la volta di Inter-Napoli.