Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky delle mosse di mercato del club bianconero:"I direttori stanno lavorando per vedere se si mette a posto tutto quello che ci è capitato nelle ultime due settimane: l'infortunio di McKennie, di Yildiz, il problema a Thuram e quello a Zhegrova, tutte cose che ci hanno incasinato un po'. Ci sono altri due-tre giorni, cercheremo di completare la rosa".

Sulla gara di ieri: "Abbiamo fatto una partita seria, il Parma si era chiuso bene e c'era questo accerchiamento, c'è sempre il rischio di innervosirsi e di perdere equilibrio. Poi è vero che Nico ci ha messo del suo, ma a farla girare a destra e a sinistra cominciavano ad essere più stanchi e facevamo meglio i cross.