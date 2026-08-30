Se la Roma è stata tra le principali protagoniste del mercato, le avversarie non sono state da meno. A dirlo è Gian Piero Gasperini, parlando alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce delle rinnovate ambizioni della sua squadra dopo quanto successo in estate: "Gli obiettivi bisogna valutarli anche conoscendo contro chi giochi perché anche gli avversari si stanno attrezzando in modo notevole e anche molto dispendioso - le parole del tecnico giallorosso -. Noi siamo una squadra con più soluzioni, con una robustezza superiore probabilmente, anche con la possibilità di sopperire alle tante partite che giochiamo. Onestamente io guardo sempre la mia squadra e sono molto contento dei miei giocatori, anche di quelli che sono arrivati. Credo che potremo dare continuità alle partite e ai risultati dell’anno scorso e anche migliorarci.

È chiaro che la Roma ha subito questo discorso del fair play finanziario e ha dovuto abbassare necessariamente il monte ingaggi - ha aggiunto Gasp -. Quindi certi giocatori a cui si aspirava, che magari avrebbero potuto renderci ancora più forti, non era possibile raggiungerli, proprio per una questione di contratti più che di spesa. La società è stata anche disponibile, però il livello degli ingaggi non poteva superare certi limiti. Bisogna quindi pensare che alcuni giocatori non si potevano andare a prendere. Faremo affidamento su tutti quelli che sono rientrati pur di giocare nella Roma.E questo però è un grandissimo spirito, è qualcosa che non acquisti sul mercato: è qualcosa che ti formi dentro. Sotto questo aspetto noi siamo sicuramente tra i primissimi, se non i primissimi. Poi c’è il campo, poi ci sono gli avversari, che non so cosa faranno. Però, per quello che riguarda noi e guardando solamente noi, sono molto soddisfatto e devo ringraziare tutti questi giocatori".