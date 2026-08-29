Intervistato da Repubblica, il centrocampista della Fiorentina Atta ha parlato della Roma, facendo anche riferimento alla lotta al vertice: "È una buona squadra, ma per il titolo vedo davanti a tutti Inter e Napoli. Poi qualcuno proverà a inserirsi, ma è presto per dire chi".

Sulla scorsa partita, Atta ha dichiarato: "Sapevamo che la Roma è una squadra molto forte, rodata, con un allenatore che è già lì da un anno. Sicuramente avremmo potuto fare meglio, abbiamo commesso delle ingenuità ma devono servirci da lezione per crescere. Siamo una squadra giovane, ci sono stati tanti cambiamenti, dobbiamo continuare a lavorare e crescere. Ci serve tempo", le parole riprese da TuttoNapoli.