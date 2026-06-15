Nicolò Zaniolo è un giocatore dell'Udinese a tutti gli effetti. In serata, infatti, il club friulano ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo dell'ex trequartista dell'Inter dal Galatasaray per una cifra attorno ai cinque milioni di euro più il 50% di una futura rivendita. Contestualmente, il calciatore ha sottoscritto un contratto con con i bianconeri fino al 30 giugno 2029.

"Dopo l’esperienza maturata in Friuli nell’ultima stagione, Zaniolo proseguirà il proprio percorso in bianconero, confermando la volontà condivisa di dare continuità a un progetto tecnico fondato su qualità, ambizione e crescita. Nel corso dell’ultimo campionato, il fantasista ha collezionato 32 presenze, con 5 gol e 5 assist, in campionato (con un gol anche in Coppa Italia) offrendo un contributo significativo al percorso della squadra e confermando le proprie qualità all’interno del gruppo", si legge nella nota ufficiale.