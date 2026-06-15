Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, cresce la fiducia del Como rispetto al rinnovo del prestito di Nico Paz dal Real Madrid. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma nei dialoghi tra le parti sarebbe emerso l'orientamento di trovare la soluzione giusta che permetta al talento argentino di proseguire il suo percorso alla corte di Cesc Fabregas, dove potrebbe esibirsi da protagonista sul palcoscenico prestigioso della Champions League. Uno scenario auspicato pure dal giocatore stesso, la cui volontà avrà un certo peso in sede di trattative.
La situazione, spiega l'esperto di mercato di Sky Sport, resta ancora aperta, in un senso o nell'altro: la palla è sempre nelle mani degli spagnoli che devono decidere se esercitare o meno l'opzione di riscatto in loro favore oppure posticipare tutto di un'altra stagione.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:47 videoLa Francia torna alle origini: Thuram bacia la maglia dell'Olympique de Neuilly
- 21:33 UFFICIALE - Zaniolo è tutto dell'Udinese: l'ex Inter bianconero fino al 2029
- 21:19 Pellegrino: "Conoscevo già l'Italia, mio papà era il vice di Benitez all'Inter"
- 21:04 Palestra e Jones, l'Inter prende tempo in attesa di tre cessioni
- 20:53 L'analisi di Dossena: "Scudetto, Inter un passo avanti al Napoli"
- 20:38 Camavinga-Inter, al momento non c'è nulla: volontà chiara del francese
- 20:28 FOTO - Francia, Thuram e compagni omaggiano i loro primi club
- 20:14 Dzemaili: "Svizzera, servono i leader. Anche Akanji deve farsi avanti"
- 20:00 Clamoroso ad Atlanta: la Spagna pareggia 0-0 con Capo Verde
- 19:45 Como, cresce la fiducia per Nico Paz. La decisione definitiva...
- 19:30 UFFICIALE - Juve, riscattato Boga dal Nizza: le cifre
- 19:15 Nagatomo: "Ho sempre sognato di giocare almeno una volta il Mondiale"
- 19:00 Rivivi la diretta! SOLET, PALESTRA e JONES: CHIVU sarà ACCONTENTATO? Incontro INTER-REAL: i NOMI sul TAVOLO
- 18:45 Costa d'Avorio, vittoria in volata con l'Ecuador. Bonny: "Ottimo inizio"
- 18:30 Cagliari, non solo Berenbruch: mirino su un altro giocatore dell'Inter
- 18:14 Francia, Kanté: "Puntiamo alla finale ma non dobbiamo vederci belli"
- 18:00 Francia, i mind games di Deschamps: "La Spagna è favorita"
- 17:47 Argentina e Francia, quote basse per la vittoria al debutto Mondiale
- 17:33 Ceferin definisce un "errore" il Mondiale a 48 squadre. La replica
- 17:18 Fondazione PUPI e Fondazione Cannavaro-Ferrara insieme per Napoli
- 17:04 Aleksandar Stankovic via per 40 milioni? Gli interisti hanno altre idee
- 16:50 FIGC, Malagò o Abete? Il 22 si sceglie: appuntamento al Cavalieri Waldorf
- 16:37 L'Assessore allo Sport di Napoli celebra l'evento con Fondazione Pupi
- 16:23 Scudetto all'U18, U16 in finale. Delusione per l'U15: il riepilogo
- 16:08 Mercato, alla Lazio servono 20 milioni per evitare l'obbligo di saldo positivo
- 15:58 UFFICIALE - Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta
- 15:54 Sommer, numeri deludenti: appena il 58,8% di parate
- 15:45 Zanetti sull'Argentina di Lautaro: "Proveremo a difendere il titolo"
- 15:39 Presentato a Napoli l'evento 'Una serata di stelle per Pupi' con Zanetti
- 15:25 Colpo di scena, salta una panchina ai Mondiali: giubilato Lamouchi
- 15:10 Scatta la campagna abbonamenti 2026-2027: tutte le fasi di vendita
- 14:55 Sky - Palestra, possibili nuovi contatti Inter-Atalanta in settimana
- 14:45 I tifosi dell'Atalanta chiedono la conferma di Palestra. Con ironia
- 14:35 Mirror - Jones-Liverpool, nuovo inizio con Iraola? Ma ricordiamo... Chiesa
- 14:25 Fiorentina, Kospo: "Pronto per la Serie A. Giocare con l'Inter a San Siro..."
- 14:10 A furia di inanellare conclavi avversi, ribattezzeranno Casa Milan come novella 'Cappella Settina'?
- 13:55 SM - Solet, ci siamo. Attendismo Palestra e suggestione Camavinga
- 13:45 Iran, Taremi non le manda a dire: "Ho percepito la tensione da subito"
- 13:30 Bordon: "Ero interista, non avrei mai pensato di trascorrere 17 anni in nerazzurro"
- 13:15 Piccoli, pres. Mantova: "Un fondo ha senso a Milano o a Roma, non qui"
- 13:00 Zanetti: "Inter-Napoli per lo Scudetto? C'è ancora tempo per pensarci"
- 12:55 Dzemaili critica: "Svizzera, ora c'è paura. Anche Akanji dovrebbe esporsi"
- 12:41 Avellino, canale diretto con l'Inter: anche Marello nel mirino
- 12:26 Cagliari, il neo DS Accardi: "Idee chiare sul mercato, inutile fare nomi"
- 12:13 Cobolli Gigli: "Con Carnevali, la Juve tornerà a fare affari con l'Inter"
- 12:00 videoINTERNAZIONALI - FLOP CALHA e FLOP AKANJI? A qualcuno scappa un SORRISONE...
- 11:55 CdS - Pisa e Inter a colloquio: Cocchi nell'affare Akinsanmiro?
- 11:47 Corsera - Nella lista dell'Inter un identikit: quello di un attaccante 'differente'
- 11:40 La fidanzata di Dumfries: "Milano posto perfetto per me per vivere"
- 11:30 UFFICIALE - Il Real Madrid colpisce ancora: preso Cucurella per 60 mln
- 11:25 Dumfries: "Paesi Bassi, vogliamo il Mondiale. Giochiamo tutti in top club"
- 11:16 Corsera - Alternative a Palestra, ipotesi Malo Gusto
- 11:02 CdS - Il Palermo cerca U23: riflettori su Cocchi, ma non sarebbe titolare
- 10:48 Camavinga per sistemare la mediana. I tifosi interisti sognano colpi Real
- 10:34 TS - Fautario vince e lascia l'U18: c'è già la futura squadra. E in Primavera...
- 10:20 Corsera - Scambi con la Juve? Inter fredda. Nome nuovo dal Real per il centrocampo
- 10:06 Pio, le ferie possono attendere: l'attaccante si dedica alla sua ex scuola calcio
- 09:52 La Repubblica - Spalletti ha chiesto Frattesi a Carnevali: il punto
- 09:38 GdS - Calhanoglu flop al Mondiale? Due effetti sul futuro con l'Inter
- 09:24 TS - Palestra, l'Inter non vuole sfondare il muro dei 50 milioni: il punto
- 09:10 TS - Esposito-Inter, contatti per il rinnovo. Due club di Premier alla finestra
- 08:56 Mondiali 2026: Costa d'Avorio di misura, cinquina Svezia alla Tunisia
- 08:42 CdS - Chivu in sede: il rinnovo e quattro trattative sul tavolo
- 08:28 GdS - Inter ancora in prima fila: Chivu ha quattro motivi per sorridere
- 08:14 TS - Centrocampo Inter, spunta un nuovo nome dall'incontro Marotta-Perez
- 08:00 CdS - Inter, operazione rinnovi: le quattro priorità della dirigenza
- 00:00 L'Inter e quel debito "mondiale" con Lautaro