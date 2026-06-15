Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, cresce la fiducia del Como rispetto al rinnovo del prestito di Nico Paz dal Real Madrid. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma nei dialoghi tra le parti sarebbe emerso l'orientamento di trovare la soluzione giusta che permetta al talento argentino di proseguire il suo percorso alla corte di Cesc Fabregas, dove potrebbe esibirsi da protagonista sul palcoscenico prestigioso della Champions League. Uno scenario auspicato pure dal giocatore stesso, la cui volontà avrà un certo peso in sede di trattative.

La situazione, spiega l'esperto di mercato di Sky Sport, resta ancora aperta, in un senso o nell'altro: la palla è sempre nelle mani degli spagnoli che devono decidere se esercitare o meno l'opzione di riscatto in loro favore oppure posticipare tutto di un'altra stagione.