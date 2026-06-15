Il Palermo di Filippo Inzaghi lavora alla costruzione della rosa in vista del prossimo anno, nel quale i rosanero proveranno a centrare la promozione sfuggita nella stagione appena conclusa, con la sconfitta ai playoff per mano del Catanzaro. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, i siciliani sono alle prese con la ricerca dei giocatori Under 23. Per regolamento, infatti, le società del torneo cadetto hanno un limite di 18 calciatori Over 23, gli altri elementi devono essere tutti di età inferiore, senza che vi siano limiti numerici.

Serie B, il Palermo pensa a Cocchi per accrescere la pattuglia degli Under 23

"Il Palermo - si legge nell'articolo - sta studiando con attenzione guardando ai vivai più interessanti del nostro calcio. Ma serve anche capire cosa occorre alla squadra e come rendere il più efficace possibile l'arrivo di un ragazzo ai primi passi del professionismo nel tessuto di un Palermo obbligato a vincere. Osti sta dialogando con molti club; qualche indizio è già emerso, come il nome di Matteo Cocchi (19) terzino mancino dell'Inter under 23, che ha già esordito in A con Chivu e viene da 26 presenze e 1 gol con la seconda squadra nerazzurra in C. Potrebbe essere l'alternativa di Augello sulla fascia".

Va sottolineato come in queste settimane Cocchi sia stato accostato a diverse società, una in Serie B è il Pisa, che dovrebbe affidarsi in panchina a Paolo Bianco.