Tempo di mercato anche in casa Inter e le trattative in corso abbondano, con diversi nomi sul tavolo di Viale della Liberazione che potrebbero unirsi alla rosa di Cristian Chivu nelle prossime settimane. Il Messaggero fa il punto sulla situazione, partendo da un nome nuovo emerso dall'ultima trasferta madrilena: Eduardo Camavinga. Il francese, in uscita dal Real Madrid, potrebbe essere il calciatore scelto da Beppe Marotta nel suo viaggio nella capitale spagnola per assistere al match tra le Legends nerazzurre e quelle delle Merengues, oltre ovviamente per incontrare Florentino Perez, fresco vincitore delle elezioni presidenziali nella Casa Blanca.

Con l'arrivo in panchina di José Mourinho gli esuberi madridisti abbondano, anche perché le facce nuove non tardano ad arrivare. Da Denzel Dumfries a Ibrahima Konaté, passando per Marc Cucurella. Naturale che qualcuno lascerà il Real e i tifosi nerazzurri sognano campioni come Rodrygo, Arda Guler o Endrick. Nato nel 2002, Camavinga è sbarcato al Santiago Bernabeu cinque estati fa, pagato soltanto 35 milioni di euro. La valutazione attuale è di 60 milioni di euro. Ma l’arrivo ad Appiano Gentile del francese sistemerebbe la mediana dell’Inter, superando Curtis Jones per il quale la trattativa con il Liverpool è in standby. Per la difesa, Oumar Solet dell'Udinese è ormai vicinissimo.